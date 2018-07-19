В Минобороны объяснили происхождение танков, которые были обнаружены блогерами в Харькове

В министерстве отмечают, что старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год под различными решениями руководства Министерства обороны Украины на то время.

Военная техника, обнаруженная видеоблогерами на территории Харьковского бронетанкового завода без охраны, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации и готовится к передаче ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"О ситуации по размещению техники и территории Харьковского бронетанкового завода, сообщаем следующее: военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. После завершения всех приемо-сдаточных работ указанная военная техника будет передана в состав Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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В министерстве отмечают, что старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год под различными решениями руководства Министерства обороны Украины на то время. Решения относительно ее дальнейшего использования не принимались до 2014 года.

"В 2014 году Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличия, технического состояния и выполнения ремонтно-восстановительных работ", - рассказали в Минобороны.

"Сейчас по решению Министра обороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возврата в состав Вооруженных Сил Украины", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в Интернете появилось видео, на котором два видеоблогера беспрепятственно проникли на территорию харьковского военного завода. Там без охраны хранятся отремонтированные и старые танки.