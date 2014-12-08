Аксенов пообещал крымчанам бесперебойное электроснабжение из Украины
Самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов заявил 8 декабря, что договор о поставках электроэнергии с территории Российской Федерации в Украину гарантирует бесперебойное снабжение электроэнергией Крымского полуострова.
«Если я не ошибаюсь, сегодня подписан договор о поставках электроэнергии из Российской Федерации на территорию Украины. В том числе по этому договору будет гарантироваться поставка электроэнергии на территорию Республики Крым», – цитирует его ТАСС.
По словам Аксенова, в настоящее время ситуация с поставками электроэнергии из Украины в Крым «стабилизировалась».
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«Отключения носят минимальный характер», – добавил он.
В начале декабря Украина несколько раз сокращала объемы поставок электроэнергии из Украины на территорию аннексированного Крыма. В связи с этим в населенных пунктах полуострова неоднократно вводились графики аварийных отключений.