Аксенов пообещал крымчанам бесперебойное электроснабжение из Украины

«Если я не ошибаюсь, сегодня подписан договор о поставках электроэнергии из Российской Федерации на территорию Украины. В том числе по этому договору будет гарантироваться поставка электроэнергии на территорию Республики Крым», – цитирует его ТАСС.

По словам Аксенова, в настоящее время ситуация с поставками электроэнергии из Украины в Крым «стабилизировалась».

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«Отключения носят минимальный характер», – добавил он.

В начале декабря Украина несколько раз сокращала объемы поставок электроэнергии из Украины на территорию аннексированного Крыма. В связи с этим в населенных пунктах полуострова неоднократно вводились графики аварийных отключений.