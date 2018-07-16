На одесских военных складах обнаружили крупную недостачу топлива, начальник исчез

Всего пропало 200 тонн дизтоплива и три тонны бензина, а также журналы выдачи топлива и журналы контрольных замеров хранилища.

Комиссия из Министерства обороны, которая работает на армейских складах 46 объединенного центра обеспечения МО, выявила крупную недостачу топлива.

Всего пропало 200 тонн дизтоплива и три тонны бензина, а также журналы выдачи топлива и журналы контрольных замеров хранилища. Об этом сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

"У нас прапорщик потерялся. Серьезно, вот уже третьи сутки не выходит на связь. Прапорщик Берлиненко, начальник топливного склада 46 ОЦЗ в Одессе. И еще потерялись журналы выдачи топлива и журналы контрольных замеров хранилища. 200 тонн дизеля и 3 тонны топлива потерялись", - сообщил он.

"Нет топлива. Нет журнала учета отпуска топлива. Нет начальника склада. Нет начальника службы ПММ. Нет начальника базы... Безусловной вишенкой на тортике является то, что всю прошлую неделю там работала какая-то комиссия и никаких нарушений не выявила", - отметил Бирюков.

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Бирюков добавил, что проверяющим несколько раз предложили крупные взятки — 150 тысяч гривен, машину и квартиру.

Позже он сообщил, что пропавший прапорщик Берлиненко, начальник топливного склада 46 ОЦЗ в Одессе, уже в розыске.

"По его словам, Степан Полторак заслушал предварительные материалы инспекции, акт проверки планируют передать в Военную прокуратуру. История на самом деле какая-то дикая. Только утром память наконец-то расставила на свои места все фрагменты пазлика: Король Евгений Сергеевич - начальник 46-й базы ОЦЗ, слегший в больничку вместе со своими замами, на фоне приезда комиссии из Киева. Король Сергей Николаевич - бывший руководитель Одесского филиала концерна Военторгсервиса, уволенный год назад на фоне арестов его зама по взяткам за рынок "7-й километр. Это как - однофамильцы, да? Совпадение?", - добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в Одессе на военных складах нашли тонны просроченных консервов - начальник Евгений Король после этого срочно лег в больницу.