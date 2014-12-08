Гройсман рассчитывает закрыть завтрашнее заседание Рады до обеда
11:50, 08 декабря 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что завтра парламент будет работать в пленарном режиме только на утреннем заседании.
Днем депутаты будут работать в комитетах / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время Согласительного совета.
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”Завтра мы проведем с вами, скорее всего... утреннее заседание, а дальше продолжим интенсивно работать в комитетах: вторник - вторая половина дня, среда. Для того, чтобы все то, что будет наработано в среду на вечер, на четверг внести в зал Верховной Рады для рассмотрения и принятия”, - сказал Гройсман.
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