Гройсман рассчитывает закрыть завтрашнее заседание Рады до обеда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время Согласительного совета.

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”Завтра мы проведем с вами, скорее всего... утреннее заседание, а дальше продолжим интенсивно работать в комитетах: вторник - вторая половина дня, среда. Для того, чтобы все то, что будет наработано в среду на вечер, на четверг внести в зал Верховной Рады для рассмотрения и принятия”, - сказал Гройсман.