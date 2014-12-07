С оккупированных территорий за сутки выехали более 4 тысяч человек - СНБО
17:02, 07 декабря 2014Политика
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За прошедшие сутки из оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей в другие регионы Украины выехали 4 тыс. 174 человека.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, на сегодня общее количество внутренних переселенцев с оккупированных территорий составляет более 526 тыс. человек, из которых около 20 тыс. выехали из оккупированного Россией Крыма.
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