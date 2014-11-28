Количество переселенцев в Украине достигло почти полумиллиона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины, уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко во время брифинга.

«Из Крыма и Севастополя в другие регионы переехали 19 тыс. 501 лицо, в том числе 10 из них - за последний день. А из района АТО в другие регионы на сегодня переселено 470 тыс. 545 человек, в том числе 124 тыс. 701 ребенок, 98 тыс. 286 инвалидов и пенсионеров. За последние сутки эта цифра увеличилась на 2 тыс. 295 человек», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, РФ в феврале начала и продолжает сейчас военную агрессию против Украины, в результате которой свыше 4,3 тыс. граждан погибли, около 10 тысяч получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

24 ноября Геращенко сообщила, что из зоны АТО в другие регионы Украины переселились 458 тыс. 148 человек, из них 124 тыс. 302 - дети.