Украинская армия способна противостоять крупнейшей на континенте военной мощи - президент

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военными на аэродроме в Чугуеве Харьковской области, передает ТСН

"У меня нет никаких сомнений: всего год экстренного развития собственной армии, ее боевого крещения, повседневных примеров мужества и героизма дали нам возможность возродить Вооруженные силы Украины. Наше войско еще только-только зарождается, но уже оказалось способным противостоять крупнейшей на континенте военной мощи, которая перла и прет на Украину", - заявил глава государства.

"Даже вооруженный до зубов противник, регулярные части которого в августе ворвались на территорию Украины, так и не смог продвинуться вперед", - сказал президент.

По мнению Порошенко, возрождению ВСУ предшествовали "22 года целенаправленного бездумного уничтожения украинской армии".

Читайте такжеПрезидент присвоил звание Героя Украины трем бойцам АТО"Развязывая агрессию против Украины, враг думал, что после лет целенаправленного разрушения нашей армии он поставит нашу страну на колени, заставит Украину капитулировать. Не на тех напали!", - заявил президент.

"Украинцы показали, как из мирных тружеников, которые плавят металл и выращивают хлеб украинцы моментально стали народом-воином, потому что у нас за плечами тысячи лет борьбы за право быть хозяевами на своей земле", - пояснил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что на востоке страны идет борьба не только за Донбасс, а за всю страну.

"На Донбассе и на Луганщине мы защищаем не только украинский Донбасс, а Буковину, Галичину, Полесье, Подолье, Слобожанщину, каждый уголок нашей украинской земли. И чтобы противник не продвинулся вперед, останавливать его и разворачивать надо здесь, на востоке", - сказал Порошенко.