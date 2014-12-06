По обе стороны конфликта воюют наши прихожане – пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ МП

Об этом пресс-секретарь Донецкой епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Гуляев сказал в интервью «УНИАН-Религии».

«Да, приходят. И мы оказываемся в очень непростой ситуации. В этой войне добровольно или по необходимости участвуют и наши прихожане. В вопросах, где официальные власти Украины и России, мировое сообщество не могут толком охарактеризовать, что происходит сейчас в Донбассе, скрывая это за какими-то эвфемизмами, от нас почему-то хотят политики из противоборствующих лагерей, чтобы мы официально называли вещи своими именами. Но мы – не та структура, которая навешивает ярлыки, мы можем давать только духовную оценку. И духовная оценка войне дана. Это – междоусобная брань. И цель верующих людей молиться о мире. Пользы от этого противостояния и разрушения собственного дома не будет», - подчеркнул пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ МП.

Читайте такжеЖители Донбасса требуют четкого понимания, что их ждет в будущем - протоиерей ГуляевВместе с тем он отметил, что Украинская Православная Церковь Московского патриархата на Донбассе - единственная структура в регионе, которая не изменилась с началом боевых действий.

«Уехал мэр, обладминистрация, правоохранители, а донецкий митрополит все тот же, и священники все на местах. Украинская Православная Церковь – это та структура, которая духовно связывает Донбасс с Украиной. И не дает забывать горячим головам о том, что кроме правительства соседней или своей страны – есть еще народ. Правительства приходят и уходят, а люди остаются. Пройдет время, взаимные обвинения и претензии сойдут на нет, и нам надо будет как-то жить и смотреть друг другу в глаза», - отметил отец Георгий.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что сегодня конфликтующие стороны в Донбассе не хотят слышать призыв о примирении.

«Мы хотим мира, а коррупционеры, и революционеры уверены, что они здесь, на земле, будут жить вечно. Но все же когда-нибудь заканчивается. И даже если ты уйдешь от суда человеческого, то есть еще суд Божий. И даже сама смерть не закрывает все вопросы, а только начинает их задавать», - напомнил пресс-секретарь Донецкой епархии.

Говоря о миссии церкви по освобождению пленных, отец Георгий отметил, что она фактически провалилась.

«Были отдельные случаи освобождения пленных и заложников, но, в целом, здесь нет контакта. Есть определенные интересы определённых людей, в которые мы не вписываемся. Это, действительно, проблема. Есть люди, которые вроде бы и хотят, чтобы мы помогали, но они по-другому решают все эти вопросы», - отметил отец Георгий.

Протоиерей Гуляев призывал стороны конфликта остановить конфликт на Донбассе.

«В условиях информационной войны нам постоянно задают вопрос: а вы с кем, вы за кого? Ответ один – мы со Христом. Есть христианская интуиция, которая позволяет нам говорить: «остановитесь, если еще шаг, будет беда». К сожалению, эта беда уже наступила, но важно найти в себе силы обратиться к Богу и остановить конфликт на Донбассе», - призвал отец Георгий.