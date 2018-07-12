Геращенко рассказала, когда Кремль должен определиться с судьбой украинских политзаключенных

Россия постоянно избегает ответа на вопрос об обмене.

Россия может предоставить официальный ответ относительно готовности обменять украинских политзаключенных на граждан РФ, которых задержали в Украине, уже 25 июля.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

В среду, 11 июля, в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы для обсуждения экономических, политических и вопросов безопасности. А 25 июля ожидается заседание гуманитарной группы. Украинская сторона требует от России официального ответа относительно обмена украинских политзаключенных на задержанных в Украине граждан РФ.

Представители России, по словам Геращенко, избегают любого ответа, блокируя освобождение пленников Кремля.

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"Мы ожидаем 25 июля официального ответа представителей РФ на конкретное и вполне понятное предложение: готовы ли они разморозить вопрос освобождения незаконно удерживаемых, собираются ли забрать 36 граждан РФ, которые хотят вернуться на "Родину" и отдать нам Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клиха, Карпюка, Панова, Гриба, других украинцев и крымских татар из российских тюрем", - написала она.

Геращенко напомнила, что согласно договоренностям никаких государственных формирований "ДНР" и "ЛНР" не существует, поэтому стоит ликвидировать понятие "институтов" террористов, таких как "парламент", "министерства" и тому подобное.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила 23 имени задержанных в Украине граждан России, которых готовы обменять на украинских политзаключенных и незаконно удерживаемых на Донбассе.