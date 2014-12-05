Мининформполитики необходимо лишь на время военной агрессии - Стець

Министерство информационной политики необходимо лишь на время военной агрессии, а после ее окончания потребностей в этом ведомстве не будет.

Такое мнение высказал министр информационной политики Юрий Стець в интервью изданию "Телекритика".

"Это министерство было предложено как кальку министерств, которые были в Великобритании, США, Франции во время военных действий. Я считаю, что это МИП требуется только на время военной агрессии, а после ее окончания оно нам не нужно", - говорит Стець.

По мнению министра, за это время можно одобрить и внедрить концепцию информационной безопасности и наладить внутренние коммуникации между всеми органами власти.

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"Когда военная агрессия сойдет на нет, не будет смысла в этом министерстве", - отмечает он.

Необходимость создания нового ведомства, которое будет заниматься информационной политикой, Стець объясняет "беспомощностью" существующих органов.

По словам главы Мининформполитики, в настоящее время существует несколько регуляторов, совещательных органов и органов контроля, которые занимаются информационной политикой. Однако они беспомощны, поскольку СНБО, например, является совещательным консультативным органом Президента, который исключительно дает советы как действовать, а не проводит государственную информационную политику, а Нацсовет - регулятор исключительно телерадиоэфира.

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"Можно было бы делать на уровне какого-то департамента в СБУ. Но СБУ не является органом, который может разработать, внедрить и контролировать информационную политику страны. Если этим будет заниматься СБУ, нас точно никто не поймет. Еще ГПУ не хватало", - резюмирует министр.