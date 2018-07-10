Яценюк: Украина нужна НАТО, как и Альянс нужен Украине

Первый необходимый шаг на пути Украины в НАТО - это получение статуса партнера Альянса с расширенными возможностями.

Вопрос членства Украины в НАТО лежит в плоскости политических решений и уверенности в правильности действий.

Об этом заявил лидер партии «Народный фронт», Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк 10 июля во время дискуссии Киевского Форума «Что стоит ожидать от Саммита НАТО 2018 года?».

«Первый необходимый шаг – получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Дальше – план действий относительно членства в НАТО, а затем Альянс должен принять решение сделать Украину членом НАТО, сделать сильнее НАТО и мир. И это время придет. Давайте двигаться», - сказал Яценюк.

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Яценюк отметил, что неоднократно посещал совместные учения военных стран-членов НАТО с украинскими Вооруженными Силами: «Могу только процитировать наших партнеров из Альянса относительно их впечатлений о наших военнослужащих. Они не ожидали такого высокого уровня профессионализма».

Он также подчеркнул, что Россия представляет угрозу для НАТО: «Какая из стран еще воюет с Россией, кроме Украины? Какие еще военнослужащие имеют такой опыт против самой вооруженной армии на континенте? Борьбы с гибридной войной, с новыми российскими технологиями, с новым российским оружием?».

Членство Украины в НАТО, подчеркнул лидер «Народного фронта», - это двухсторонний путь: «Это в интересах Украины, но это так же в интересах Альянса. И сотни миллиардов, которые мы тратим на нашу национальную безопасность и оборону, - это в том числе вклад в безопасность и оборону Альянса. Поэтому не подлежит даже сомнению то, что Украина нужна НАТО, как и НАТО нужно Украине».