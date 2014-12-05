Украине нужен орган по улучшению имиджа страны и нейтрализации информационных атак - эксперт

Если такие задания будут возложены на Министерство информации – тогда оно заслуживает на существование – считает эксперт по вопросам национальной безопасности, замдиректора Центра евроатлантической интеграции Тарас Жовтенко.

- Информационная безопасность государства – неотъемлимая часть безопасности страны. Сегодняшняя война на Донбассе идет не только на полях сражений, но также, перефразируя Булгакова – война в головах людей. Не случайно, Россия огромное внимание уделяет информационным атакам в Украине, в США, в странах Европы. Нам нужна четкая стратегия противостояния подобным атакам – уверен Тарас Жовтенко.

Пока что Украина, по мнению эксперта, ведет себя крайне неэффективно в сфере информационной безопасности.

- Яркий пример - скандальные заявления Human Rights Watch о якобы использовании украинскими войсками кассетных бомб. Информация, которая была опубликована московским офисом организации в октябре 2014 г., уже имела негативный резонанс в мире. Должных выводов в Киеве не сделали. В итоге пару дней назад Human Rights Watch снова повторила этот аргумент. И хотя ОБСЕ не подтвердила данную информацию – она уже разошлась по мировым СМИ. – приводит пример Тарас Жовтенко.

Читайте такжеНовое Министерство информполитики будет следить за достоверностью и полнотой информации в медиаПо словам эксперта, поддержание позитивного имиджа страны и нейтрализация негативных информационных атак важны также для экономики страны.

- И Россия, и другие страны уже не раз использовали информационные атаки для дискредитации украинской экспортной продукции. Вспомните, например, скандал 2008 г. когда в украинском подсолнечном масле якобы нашли нефть. Негативный эффект от данного скандала оценивался в миллионы гривен недополученной прибыли. Россия, наверняка, будет таким образом бить по экономике Украины. И нам нужно быть готовыми не только отражать подобные атаки, но и действовать на опережение – уверен эксперт.

В качестве иностранного примера он привел Информационное агентство США (United States Information Agency), которое существовало с 1953 по 1999 г.

- В США полвека существовало United States Information Agency, цель которого была – информировать и влиять на иностранную политику с точки зрения национальных интересов США. Причем речь шла не только о влиянии через медиа, но также через образовательные программы, программы обмена (например, Fulbright Program). Кроме того, можно вспомнить Центральный офис информации Великобритании, который существовал до 2012 г. и отвечал за социальные кампании государства и координацию усилий госорганов в плане пиара. – напомнил Т.Жовтенко.

Также эксперт позитивно оценил кандидатуры высшего руководства министерства.

- Юрий Стець является, наверное, одной из лучших кандидатур для такого министра. В силу своего опыта он сможет быстро организовать работу Министерства, у него есть команда (в частности Артем Биденко, курирующий сейчас вопросы рекламы в столице и который мог бы отвечать за смежные вопросы в министерстве). И главное – в силу своих убеждений Стець сможет сосредоточиться на формулировании стратегических приоритетов борьбы против вражеской пропаганды – опираясь не на ограничительные методы цензуры, а на мировой опыт противопоставления конкурентного информационного продукта – спрогнозировал Тарас Жовтенко.