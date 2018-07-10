"Должны иметь возможность подойти к нардепам": "Народный фронт" не поддерживает ограничение прав журналистов в Раде

По словам Княжицкого, создание пресс-центра не может ограничивать доступ журналистов в кулуары, где они могут пообщаться с политиками.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, народный депутат от фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий подчеркивает, что его фракция не поддерживает ограничения прав журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос, поддерживает ли он предложения комитетов ВР по вопросам свободы слова и по вопросам регламента об усилении контроля за доступом журналистов в парламент или даже создания для них отдельного пресс-центра, Княжицкий заявил, что оба эти решения являются разумными и никто не против создания пресс-центра для СМИ.

«Но при этом, очевидно, журналисты должны иметь возможность подойти к народным депутатам... Если дополнительно для этого пресс-центр, мы будем это только приветствовать. Разумное решение - журналистов сюда пускать, а людей, которые по журналистским удостоверениям приходят, и здесь зарегистрированы тысячами, и мешают работать тем самым журналистам, - нет», - сказал Княжицкий.

На вопрос, может ли быть реально проголосовано предложение о закрытии журналистам доступа в кулуары, депутат сказал: «Народный фронт» точно не будет голосовать ни за какие ограничения прав журналистов. Это решение нашей фракции, мы неоднократно это говорили».

Парламентарий отметил, что дополнительное создание пресс-центра не может ограничивать доступ журналистов в кулуары, где они могут пообщаться с политиками.

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На уточняющий вопрос УНИАН, обсуждалось ли самое последнее решение регламентного комитета на фракции, Княжицкий подчеркнул: «Решение фракции – никогда «Народный фронт» не будет голосовать ни за какие ограничения прав журналистов, потому что последовательно отстаивает и поддерживает расширение прав журналистов».

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения относительно свободного доступа в кулуары депутатов, а для журналистов - создания отдельного пресс-центра на другом этаже.

Соответствующее решение Комитет принял после рассмотрения письма руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк по поводу «недопустимого поведения» журналистов Юлии Махмуды (газета «Громадський вісник Києва») и Валерии Егоровой (газета Flash on Time News). В письме Кармелюк просила лишить двух вышеуказанных журналисток аккредитации, а также установить новые четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочить работу представителей СМИ в ВР.

Комитет, в частности, решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров ВР в административном здании на ул. Грушевского, 5 и размещения мест для работы журналистов.