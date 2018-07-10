Российский актер Боярский: лозунг «Слава Украине» могут со спокойной совестью кричать все

Актер указал, что в любви к Украине нет ничего плохого.

Известный российский актер Михаил Боярский прокомментировал патриотический лозунг «Слава Украине», который на камеру озвучил защитник сборной Хорватии Домагой Вида.

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По его мнению, в резонансном видео с Видой нет ничего страшного.

«Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом», — сказал Боярский в комментарии «Газете.Ru».

Отметим, Боярский является болельщиком петербургского "Зенита".

Как сообщал УНИАН, Домагой Вида угодил в скандал в связи с роликом в поддержку Украины, записанным после победы над сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018. Ролик вызвал в РФ бурную реакцию.

Футболист получил официальное предупреждение от ФИФА, а его компаньон Огнен Вукоевич был оштрафован и уволен из тренерского штаба своей команды.

Тем не менее, в интернете появилось еще одно видео, на котором Вида произносит лозунг "Слава Украине!".

Напомним, Боярский входит в составленный Минкультуры список российских артистов, угрожающих нацбезопасности Украины.