Frankfurter Allgemeine: Храмовая гора Путина

Об этом пишет Бертольд Колер в статье под названием «Храмовая гора Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Речи о состоянии страны редко содержат трезвые и правдивые описания конкретной ситуации в отдельно взятой стране. От обращения Путина этого никто и не ждал. Потому что положение России плохое и продолжает ухудшаться. Путин привел свою страну в конфликт, который приносит России не пользу, а вред, в политическом и экономическом плане. Отношения с Западом так холодны, как никогда, со времен окончания холодной войны. Бывшие сателлиты Москвы из страха перед ирредентизмом Путина просят своих союзников по НАТО разместить на их территории танки, истребители и солдат. Экономика России, которую Путин не смог ни избавить от зависимости от нефтегазового бизнеса, ни модернизировать, все больше и больше страдает от санкций. Рубль стремительно падает.

Все это не отвечает интересам России. Как политический руководитель, Путин знает это; с помощью пропаганды он не сможет скрыть это от своего народа, который познал свою истинную силу только благодаря западным санкциям. Но почему же тогда президент России привел страну прямо в кризис? Американский президент, который считает лидера Кремля слабым, говорит, что Путин недооценил решимость Запада (в чем не было сомнений) и теперь вынужден импровизировать – знакомыми ему способами.

Возможно, Путин стремился к столкновению с самого начала: для отвлечения внимания от надвигающихся внутренних конфликтов, которые могли бы перерасти в угрозу его правлению. Путину все сложнее сдерживать обещания, которыми он расположил к себе россиян – и не только их - после хаоса ельцинских лет: порядок, благополучие, гордость. Больше всего он преуспел с порядком, который при нем стал приобретать более авторитарные черты. Обещание Путиным процветания за пределами круга олигархов оказалось очень хрупким еще до начала кризиса.

Великороссийский национализм

Путину осталась сфера национальной гордости, если не сказать: великороссийкого национализма. Ее он поощряет, охраняет и эксплуатирует, как ни один другой российский лидер. Своим заявлением о том, что Крым для россиян так же священен, как Храмовая гора в Иерусалиме для евреев и мусульман, Путин поднимает себя до ранга национально-религиозного спасителя, который вернул этот полуостров «большого религиозного значения» домой в Российскую империю. Это чистый великороссийский опиум для народа. Этот геройский эпос заставляет чаще биться сердца сторонников Путина на Западе, которые жалуются, что у их политиков нет ничего святого.

Западные канцелярии в настоящее время, очевидно, ломают голову над тем, какие договоры, принципы и ограничения все еще остаются священными для Путина. Поскольку его четко выраженная и в этой речи стратегия, сплотить свою империю с помощью созданной им же внешней угрозы, не ослабляет продолжительной напряженности. Президент России своими «успехами» на националистическом «домашнем» фронте загоняет себя во все более трудное положение. Границы новых подвигов уже намечены: восток Украины, Молдова, страны Балтии. Как бы многие не противились этому осознанию: Путин уже ведет новую холодную войну с Западом. Вопрос, о котором сейчас нужно задуматься:

Остановится ли он на этом?