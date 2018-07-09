В Раде прогнозируют голосование по снятию депутатской неприкосновенности уже на этой неделе

Председатель ВР Андрей Парубий позже отметил, что для рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности необходимо еще решение профильного парламентского комитета - по вопросам правовой политики и правосудия.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что на этой неделе должно состояться голосование по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказала во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Геращенко отметила, что в программах всех фракций присутствует пункт о снятии депутатской неприкосновенности.

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"Я считаю, что на этой неделе должно состояться также результативное голосование относительно снятия депутатской неприкосновенности", - подчеркнула депутат.

Также, по мнению Геращенко, сегодня руководители фракций должны провести окончательные консультации для выхода на положительное голосование по обновлению состава Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, она подчеркнула необходимость запуска работы Министерства по делам ветеранов.

В свою очередь, председатель ВР Андрей Парубий позже отметил, что для рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности необходимо еще решение профильного парламентского комитета - по вопросам правовой политики и правосудия.

Он добавил, что очень рассчитывает, что в эту среду комитет даст свое решение относительно соответствующего законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Одним из них, зарегистрированным президентом, - «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины» (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) предусматривается исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другой - «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773) - подали 158 депутатов. Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». Также проектом закона вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

КС признал конституционным оба проекта законов.

Согласно процедуре, для принятия изменений в Конституцию сначала законопроект направляется в КС для получения заключения. После его получения проект закона рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226 голосами. А окончательно законопроект принимается не ранее, чем на следующей очередной сессии ВР, и должен получить минимум 300 голосов.