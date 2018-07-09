Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму - Чубаров

Голосование за резолюцию на пленарном заседании ПА ОБСЕ состоится в среду, 11 июля.

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержали проект резолюции о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

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"Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)", представленной делегацией Украины", - заявил он.

Чубаров отметил, что проект резолюции был поддержан 35 голосами, 9 проголосовали против и 7 воздержались.

"Дорога к принятию указанной резолюции на пленарном заседании ПА ОБСЕ, которая состоится послезавтра, открыта...", - подчеркнул Чубаров.