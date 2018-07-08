В Одессу прибыл американский эсминец USS Porter DDG78 для участия в учениях Sea Breeze-2018 (фото)

Кроме американцев, в Украину прибудут корабли ВМС Румынии, Турции, молдавские и грузинские морские пехотинцы, отряды специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады.

В Одессу сегодня прибыл эсминец Военно-морских сил США USS Porter DDG78 для участия в учениях Sea Breeze-2018, которые стартуют 9 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, корабль ошвартовался у одного из причалов морского вокзала порта.

Как сообщила пресс-служба командования Шестого флота ВМС США, 7 июля в акваторию Черного моря вошел флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney, который также примет участие в учениях.

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«USS Mount Whitney рад вернутся в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и в мире. Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам», — сказал капитан корабля Роберт Агилар.

Эти боевые единицы вместе с другими примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2018.

Кроме американцев, в Украину прибудут корабли ВМС Румынии, Турции, молдавские и грузинские морские пехотинцы, отряды специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады.

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, 6 июля в ВМС ВСУ в рамках плана подготовки к украинско-американским учениям завершился курс планирования операций по стандартам НАТО под руководством инструкторов от Военно-Морских сил Великобритании. Целью мероприятия было планирование и разработка сценария проведения учений Sea Breeze-2018.

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К мероприятию привлекли представителей украинских ВМС и Государственной пограничной службы Украины, которые примут участие в работе многонационального штаба будущих международных маневров.

Как сообщал УНИАН, особенностью украинско-американских учений Sea Breeze-2018 станет управление силами морского, наземного и воздушного компонентов с моря. Многонациональный штаб будет размещаться на корабле управления ВМС США USS Mount Whitney, который будет находиться в открытом море.

Учения Sea Breeze-2018, которые стартуют 9 июля, будут проходить до 21 июля в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.