Председатель Нацсоюза писателей признал, что в Украине книга должна конкурировать с колбасой

Писатель отметил, что не понимает, какую функцию выполняет Министерство информационной политики.

Председатель Национального союза писателей Михаил Сидоржевский признал, что сейчас в Украине книга должна конкурировать с колбасой.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня такое мнение он высказал во время пресс-конференции в Хмельницком.

“В цивилизованном мире действуют предохранители в лице государства. В Украине все отдано на откуп рынку и таким образом, книга должна конкурировать с куском колбасы. И в 99% случаях выигрывает колбаса. К сожалению, такая государственная политика”, - подчеркнул писатель.

По словам Сидоржевского, книгоиздательство в советское время выполняло прежде всего идеологическую функцию. Вместе с тем, продавались классики украинской литературы в лице Тараса Шевченко, Леси Украинки, Григора Тютюнника, Михаила Коцюбинского и другие.

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“Кто может сказать мне, что я хочу загнать авторов под “шапку Шевченко” и писать ура-патриотические вещи. Нет, я этого не говорю. Наоборот, темы, которые эксплуатируются в писательском кругу не всегда выполняют главная задача литературы – облагородить человека на фоне испытаний ”, - сказал он.

Писатель отметил, что не понимает, какую функцию выполняет Министерство информационной политики. При этом заметил, что каждый день общество живет в водовороте “информационных нечистот”.

“Что оно делает это министерство? Кто о нем знает? Вы же вспомните, как голос Левитан влиял на умы советского народа. Где наши современные левитаны? За годы независимости отношение государственных чиновников к национальной культуре не изменилось. В их понимании – это нечто второстепенное, что не приносит больших денег. А если приносит прибыль, то это вроде арт-стиля Пинчука. Нам необходимо сохранить украинскую национальную культуру, которая является матрицей нации и государства”, - заявил председатель Нацсоюза писателей.