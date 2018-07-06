Трудился не покладая рук: журналисты подловили одиозного нардепа играющим в телефон на заседании Рады (видео)

Нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий развлекался на своем iPhone X, играя в одну из мобильных стратегий.

Нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий во время заседания Верховной Рады играл в игры на своем смартфоне.

Об этом сообщает "Информатор".

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На записи видно, что Евгений Балицкий развлекается на своем iPhone X, играя в одну из мобильных стратегий, где пользователю предлагается построить собственный город и следить за его развитием.

Журналист издания с помощью сервиса AppStore смог найти видеоигру, которой развлекал себя народный избранник. Ею оказалась мобильная версия известной на весь мир серии компьютерных игр SimCity. К сожалению, не удалось установить какого уровня достиг Балицкий в SimCity Buildlt, однако пока у нардепа почти 224 000 единиц виртуальной валюты.

Видео - Максим Лиманский

Ранее, нардеп Евгений Балицкий заявил, что в Украине навязывают украинский язык и "философию Галичины", но не спрашивают "их" мысли. Также, по словам нардепа, 80% его коллег говрит русском языке, а за трибуной "кривляются".

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Балицкий заявил, что Украина "находится в оккупации". Он уверен, что в стране не было никакой революции, а произошел "госпереворот".