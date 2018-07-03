В новый состав Рады могут попасть до 10 партий - опрос

Лидеры опроса - ВО "Батькивщина" (18,8%), "Оппозиционный блок" (11,6%), "Гражданская позиция" и Радикальная партия (по 10,4%).

В новый состав Верховной Рады Украины по результатам выборов могут попасть до 10 политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие результаты опроса общественного мнения сегодня на пресс-конференции обнародовали три компании - Центр "Социальный мониторинг", "Социс" и Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко.

Так, на вопрос "За какую партию вы проголосовали бы, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины" среди тех респондентов, которые будут голосовать и определились, 18,8% поддержали ВО "Батькивщина", 11,6% - "Оппозиционный блок", 10,4% - партию "Гражданская позиция", 10,4% - Радикальную партию, 7,9% - Аграрную партию, 6,8% - "Объединение "Самопомич", 6,7% - "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 5,9% - партию "За жизнь", 5,1% - ВО "Свобода" и 4,5% - партию «Винницкая европейская стратегия».

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В то же время на вопрос "За какие политические силы Вы точно не отдали бы свой голос на предстоящих парламентских выборах" 36% опрошенных ответили "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 24% не голосовали бы за "Народный фронт", по 21% не отдали бы голоса за ВО "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

Самый низкий антирейтинг среди партий, которые потенциально попадают в следующий созыв парламента, имеют Аграрная партия Украины (5,2%), "Объединение "Самопомич" (5,6%) и "Гражданская позиция" (6,1%).

Вместе с тем, пока прийти на избирательные участки осенью 2019 года для участия в выборах народных депутатов готовы более 70%, а не определились со своим выбором 35% опрошенных.

Справка УНИАН. Опрос общественного мнения проводился 21-27 июня 2018 года. Он охватил всю территорию страны (кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Автономной Республики Крым). Всего опрошено 5030 респондентов в возрасте от 18 лет в 350 различных населенных пунктах, кроме областных центров. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 1,5%. Уровень достижения - 75%. Получение информации проходило методом индивидуального интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".