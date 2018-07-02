Кодекс необходимо принять за год до выборов, считает председатель парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что парламент будет рассматривать проект Избирательного кодекса уже осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Парубия, рабочая группа при профильном парламентском комитете «прошла» больше половины поданных к законопроекту поправок, которых всего около 4,5 тыс. «4,5 тыс. поправок - это больше одной недели... Наверное, было бы опасно, чтобы мы вошли в рассмотрение законопроекта и не успели просто его рассмотреть, и не успели принять решение. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, Избирательный кодекс будет рассматриваться осенью», - сказал председатель ВР.

По мнению Парубия, проект Избирательного кодекса должен быть рассмотрен и принят за год до выборов.

«Когда мы говорим, что парламентские выборы должны быть в последнее воскресенье октября (2019 года), я предполагаю, чтобы мы вошли в рассмотрение Избирательного кодекса еще в сентябре. Если комитет не даст скорее своего решения», - сказал он.

Как отметил Парубий, если приступить к рассмотрению законопроекта в начале сентября, он может быть принят в начале октября.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2017 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект Избирательного кодекса, поданный председателем парламента Парубием и народными депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.

Законопроектом на парламентских выборах предлагается ввести систему региональных открытых списков - в каждом из 27 избирательных регионов партии предлагают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, кого партия выдвинула в этом региональном списке. Также предлагается установить 4-процентный избирательный барьер.