Вечером в Батуми вылетит самолет, который должен забрать из аэропорта группу детей и взрослых из Николаева - МИД

Из Грузии в Украину со вчерашнего дня не могут вылететь 38 взрослых и 19 детей.

В авиакомпании «Браво» уверяют, что вечером в Батуми вылетит самолет, который должен забрать группу детей и взрослых из Николаева, которые со вчерашнего дня находятся в аэропорту.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Гендиректор авиакомпании «Браво» только что сообщил мне, что вылет самолета, который должен перевезти группу детей из Батуми, планируется на вечернее время 1 июля», - сказал Кирилич.

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В комментарии УНИАН Яна Молодай - мама одной из участниц фестиваля, которая сейчас находится в Батуми, - сообщила, что в Украину не могут вылететь 38 взрослых и 19 детей. Среди них девочка с травмой, а еще женщина, которая травмировалась уже в Грузии.

Молодай также отметила, что дети и взрослые из Николаева должны были вылететь из Батуми вчера в 14.00 рейсом 4449, но время вылета переносилось несколько раз, и никаких объяснений от авиакомпании нет.

В то же время, начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН сообщил, что украинский консул в Грузии принимает меры по урегулированию ситуации с детьми, которые со вчерашнего дня не могут вылететь из Батуми.

Как сообщал УНИАН, из-за задержки рейсов авиакомпании "Браво" в грузинском городе Батуми "застряла" группа украинских туристов из Николаева.

В то же время в Киеве тысячи туристов не могут вылететь, в частности в Батуми, из аэропорта "Жуляны" также из-за задержки рейсов компании "Браво". Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.