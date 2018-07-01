На востоке Украины погибли более 30 морских пехотинцев – Полторак (фото, видео)

Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркнул, что Военно-морские силы продолжают выполнять боевые задания в районе проведения Операции Объединенных сил, и главным для каждого военнослужащего являются патриотизм, мотивация, самоотверженность.

При выполнении боевых задач на востоке Украины погибли более 30 морских пехотинцев Военно-морских сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе во время церемонии, посвященной Дню ВМС, сообщил министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак.

«В Донецке и Луганске морская пехота ВМС Украины выполняла все поставленные перед ней задачи. Пятьсот военнослужащих ВМС удостоены государственных наград. К сожалению, 31 из них заплатил очень высокую цену за то, что мы остановили врага…», - сказал Полторак.

Он призвал всех собравшихся почтить минутой молчания память каждого погибшего.

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Как отметил министр обороны, за время независимости Украины ВМС прошли разные испытания, но предательский удар в спину был получен в феврале 2014 года от РФ.

«Когда те, с кем мы проходили службу, кого мы считали друзьями, захватили Крым и начали агрессию в Донецке и Луганске. Именно тогда Военно-морские силы, каждый матрос и офицер четко для себя обозначил, что главным приоритетом для него является защита своей страны, главное - не изменить присяге. Моряки всегда выполняли и будут выполнять возложенные на них задачи», - подчеркнул Полторак.

Он отметил, что ВМС продолжают выполнять боевые задания в районе проведения Операции Объединенных сил, и главным для каждого военнослужащего являются патриотизм, мотивация, самоотверженность.

Также Степан Полторак представил личному составу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины новоназначенного начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС Андрея Тарасова.

Как сообщатся на сайте Минобороны, глава оборонного ведомства сообщил о назначении заместителем командующего по логистике - начальником логистики Командования ВМС полковника Игоря Ступницкого.

«Своим приказом я назначаю заместителем командующего Военно-морскими силами по логистике полковника Ступницкого Игоря Васильевича...», - отметил он.

Кроме того, Полторак сообщил, что этим же приказом Ступницкому присвоено воинское звание капитан 1-го ранга.