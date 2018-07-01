В Одессе отмечают День Военно-морских сил Украины

Торжество началось с церемонии включения в состав ВМС малых бронированных артиллеристских катеров «Вышгород», «Лубны», «Кременчуг», «Никополь».

В Одессе отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на празднование прибыл министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак.

В торжественном мероприятии по случаю праздника на Морском вокзале Одесского порта также приняли участие руководители местных органов власти и шефских регионов, ветераны ВМС Украины, волонтеры, военные капелланы, представители общественности.

Торжество началось с церемонии включения в состав ВМС малых бронированных артиллеристских катеров проекта 58155 «Вышгород», «Лубны», «Кременчуг», «Никополь», построенных частным акционерным обществом «Завод «Кузня на Рыбальском».

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Руководитель предприятия Валерий Шандра поздравил всех присутствующих с праздником и выразил надежду, что в самое ближайшее время предприятием будут построены и переданы флоту корабли и катера, которые восполнят потерю, которая имеет место сегодня в связи с аннексией Крыма.

«Желаю экипажам этих катеров при участии в любых боевых действиях выходить из боя всегда победителями», - подчеркнул Шандра.

На ошвартованных в районе Морского вокзала кораблях, в том числе, на флагмане украинских ВМС «Гетмане Сагайдачном», и судах обеспечения прошел ритуал поднятия Военно-морского флага и флагов расцвечивания.

В рамках праздничных мероприятий демонстрируется вооружение и боевая техника, водолазное и поисково-спасательное снаряжение, тактические возможности малых бронированных артиллерийских катеров.

До 18.00 можно посетить военные корабли, куда по случаю Дня ВМС открыт доступ для всех желающих. Запланирован открытый турнир по сухой гребле (на тренажерах), презентация военной службы по контракту, военных учебных заведений ВМС Украины, концерт.

Завершением праздника станет включение праздничной иллюминации на кораблях и катерах ВМС.