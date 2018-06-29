Комитет Конгресса США принял проект резолюции в поддержку суверенитета Украины

Проект резолюции подтверждает поддержку США для стран Центральной и Восточной Европы в сфере политики, экономики и безопасности.

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам принял проект резолюции Палаты представителей Конгресса «О поддержке стран Восточной Европы и НАТО».

В проекте резолюции, представленном Конгрессу конгрессменом-демократом Стивом Коэном в апреле 2017 года, осуждается нарушение Российской Федерацией Хельсинкских принципов суверенитета и территориальной целостности Украины, пишет Радио Свобода.

В проекте также выражается поддержка санкций США, введенных против России за ее действия в Крыму и на Донбассе. Проект подчеркивает, что эти санкции продолжаются до восстановления суверенитета Украины над Крымом и полного выполнения Минских договоренностей, соответственно.

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НАТО должна держать двери открытыми для стран, которые имеют право вступить в альянс и отвечают необходимым критериям для членства, отмечается в проекте резолюции.

Проект резолюции подтверждает поддержку США для стран Центральной и Восточной Европы в сфере политики, экономики и безопасности.

«США поддерживают стремление стран к демократии, включая Украину, Грузию и Молдову», – говорится в тексте проекта резолюции.