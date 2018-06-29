Таможенники-близнецы "записали" недвижимость на тещ, а авто - на мать - расследование (видео)

Таможенники-близнецы спрятали недвижимость на тещах, а машины - на матери, выяснили журналисты.

Теща киевского таможенника-бездомного Алексея Стояновского недавно стала владелицей квартиры в бизнес-классе. Его брат Андрей Стояновский, который также работает на таможне, переписал свою квартиру на тещу.

Кроме этого, на мать братьев оформлены автомобили Volkswagen Passat и Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC, сообщает проект "Декларации".

Начальник таможенного поста “Аэропорт “Киев” (Жуляны)” Киевской городской таможни ГФС Алексей Стояновский по недвижимости в своих декларациях указывает лишь земельный участок в селе Дударков под Киевом. Одновременно с этим его теща Александра Краля в феврале 2018 года приобрела 93-метровую квартиру в жилом комплексе “Венеция”, по улице Маршала Конева, 12-А, рассказывают журналисты. Цены на подобную недвижимость без ремонта здесь стартуют от 100 тысяч долларов.

"В 2015 году Александра Краля купила 72-метровую квартиру в доме по адресу Академика Вильямса, 19/14, которая входит в состав этого же ЖК. Но в декабре 2017-го она ее продала и вложилась в более просторную. Однако живет в этих квартирах скорее всего сам Алексей Стояновский - в соцсети “Фейсбук” он - учасник целых четырех групп жителей “Венеции", - говорится в расследовании.

В своей декларации за 2015 год таможенник указал 485 тысяч гривень подарка от своей матери Лилии Стояновской. Но почти вдвое щедрее она оказалась к его брату Андрею, который работает замначальника таможенного поста “Столичный” Киевской таможни - он получил в подарок 870 тысяч и вложил их в покупку собственной квартиры.

Однако в феврале 2018 года, отмечают журналисты, Андрей Стояновский решил избавиться от этой квартиры и подарил ее сначала жене Анне, которая также работает на Киевской таможне, а она в тот же день передарила ее своей матери Галине Костенко.

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По мнению юриста проекта “Тисни!” Евгения Воробьева, к переоформлению через два договора могли прибегнуть для избежания налогообложения: “Если получателем подарка является член семьи первой степени родства, то он облагается по нулевой ставке. К первой ступени относятся дети, родители, муж или жена. Все остальные родственники относятся ко второй степени. Поэтому если квартира дарилась тещи напрямую, то пришлось бы уплатить 5% налога от ее стоимости”.

"Скорее всего, от квартиры Стояновский решил избавиться, чтобы иметь возможность претендовать на служебное жилье", - предполагают в расследовании.

В 2002-2011 годах мать таможенников Лилия Стояновская была основателем частного предприятия “Деметра”, которое изначально специализировалось на оптовой торговле, а затем - на ремонте тракторов и сельскохозяйственных машин. Однако доходы предприятия колебались в пределах 20-30 тысяч гривень в год. Через 6-7 лет после выхода из бизнеса Лилия Стояновская стала владелицей автомобилей Volkswagen Passat 2016 г. в. и Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 2013 г. в.

"Сейчас совокупная стоимость этих двух автомобилей колеблется в пределах 60-70 тысяч долларов. Однако пользуется ими, скорее всего, не мать-пенсионерка, а сами братья-фискалы. В частности, журналистам Bihus.Info удалось зафиксировать, как Андрей Стояновский приезжал на день рождения к своему начальнику Сергею Тупальскому за рулем Volkswagen Passat", - добавили журналисты.

Ранее журналисты сообщали, что в 2017 году украинские чиновники задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах.