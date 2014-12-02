Кандидаты в министры американка Яресько и литовец Абромавичус живут в Украине более 10 лет

Иностранные кандидаты на должности министров в новом правительстве Украины уже некоторое время проживают в Украине.

Об этом говорится в их тезисах, размещенных на сайте главы государства, передает LB.ua.

Претендент на должность министра финансов, американка украинского происхождения и руководитель инвестиционной компании Horizon Capital Наталия Яресько живет в Украине уже 20 лет.

"Я выросла в украинской семье в США, но уже более двадцати лет живу и работаю в Украине. Я с гордостью приму гражданство Украины, потому что она всегда в моем сердце, в моей работе и моей семье. Я благодарна за возможность служить народу Украины", – сказала она.

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Яресько получила степень магистра в области государственной политики в Harvard University Kennedy School of Government.

Литовец Айварас Абромавичус, который претендует на пост министра экономики, живет в Украине уже 10 лет.

"Я горд получить гражданство Украины. Я 10 лет женат на украинке, мои трое детей родились в Киеве и патриоты этой прекрасной страны, которая проходит тяжелый этап своего развития. Я надеюсь, что мои усилия и опыт помогут Украине достичь совершенно иного уровня экономического развития , привнесут прозрачность и открытость в работе правительства и помогут внедрению таких необходимых реформ в кратчайшие сроки", – сказал он.

По грузина Александра Квиташвили, который претендует на должность министра здравоохранения, в сообщении сказано, что он работает над реформами в Украине последние три месяца, но срок проживания не уточняется.

"Я работал над реформами в Украине в течение последних трех месяцев, но моя любовь к стране намного дольше. Я принял предложение работать в правительстве Украины через чувство глубокого уважения к Украине и украинцам. Я горд, что стал гражданином этой великой страны с большим будущим" , – сказал он.

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Квиташвили раньше занимал должность министра здравоохранения, труда и социальных дел Грузии.

Напомним, ранее сегодня Президент Петр Порошенко предоставил всем троим украинское гражданство.