"Экономическое развитие" не поддерживает назначение иностранцев в Кабмин

Депутатская группа "Экономическое развитие" не поддерживает решение коалиционного большинства делегировать в украинское правительство иностранцев.

"Думаю, в Украине достаточно специалистов, которые имеют, в том числе, качественное западное образование, успешный опыт работы, являются настоящими патриотами Украины и могут претендовать на самые высокие должности. Избрание министров-иностранцев вряд ли будет оправдано и по причине разных ментальных подходов и языковых преград", - сообщил журналистам в кулуарах глава депутатской группы "Экономическое развитие" Виталий Хомутынник.

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Кроме того, прежде чем назначать министрами лиц без украинского гражданства необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

"Согласно украинскому законодательству министры-иностранцы должны отказаться от своего гражданства и принять украинское. В обратном случае они не могут занимать должности в правительстве Украины. Так как это не соответствует Конституции и Закону Украины "О Кабинете министров". Если и привлекать к государственному управлению иностранцев, то только в качестве советников и консультантов", - добавил Хомутынник.