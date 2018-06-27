Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на ежегодный прием к генсеку Совета Европы

Вице-президент ПАСЕ считает нелогичным шагом устраивать роскошные приемы на сотни людей в то время, когда из-за финансового шантажа России Совет Европы экономит на бумаге для документов.

Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на ежегодный большой прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и вернула приглашение.

Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

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«Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю СЕ Ягланду и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России Совет Европы экономит на бумаге для документов, является не очень логичным шагом устраивать роскошные принятия на сотни людей», – считает Арьев.

По его словам, Украина добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов на поддержку организации в сложное время и не получила ответа от Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

«Ну и для тех, кто говорит что в Европе так не бывает: еще как бывает», – добавил Арьев.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая также находится с рабочей поездкой в Страсбурге, заявила, что генсек Совета Европы «все время жалуется на сложную экономическую ситуацию из-за неуплаты россиянами их вклада».

«И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян (в ПАСЕ) – хоть тушкой, хоть чучелом. В то же время устраивает приемы на сотни персон с шампанским на аперитив. Украинская делегация публично отказалась от приглашения на этот прием. Призываем европейских коллег поступить так же», – отметила Геращенко.