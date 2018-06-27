В США настаивают на внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде

В Госдепе США также подчеркнули, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов и сказал, что именно это является одной из причин задержки с реформами.

Соединенные Штаты считают крайне важным принятие изменений к закону об Антикоррупционном суде и призывают украинских чиновников как можно скорее их принять.

Об этом в Вашингтоне 26 июня заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину, сообщает "Радио Свобода".

«Внесение изменений в этот закон, согласно которому суд сможет рассматривать дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляциями по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют (в Украине – ред.)», – объяснил Эндрюс позицию внешнеполитического ведомства США.

Однако, по словам Эндрюса, США не хочет быть стороной в переговорах по этому вопросу и настойчиво указывает на необходимость прямых переговоров между украинским правительством и руководством Международного валютного фонда.

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«Поскольку антикоррупционный суд – один из важнейших пунктов переговоров (Украины – ред.) с Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры должны быть непосредственно между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем – это переговоры с фондом, не с Соединенными Штатами. Это то, о чем Украина и МВФ договорились – поэтому если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны», – подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос журналиста, какие последствия будет иметь ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в Соединенных Штатах судят, насколько Украина продвигается на пути реформ.

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«Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим – Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью», – пояснил Эндрюс.

Джорган Эндрюс также отметил, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов и сказал, что именно это является одной из причин задержки с реформами.

«Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и политической системой. И сложные реформы настолько сложно проводить именно из-за этого конфликта интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, которые в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных лиц», – отметил Эндрюс.

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Как сообщал УНИАН, 26 июня президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде". Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

После публикации текста закона Центр противодействия коррупции (ЦПК) нашел в нем опасную лазейку. В частности, апелляции относительно дел НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не созданном Антикоррупционном суде.