Посольство Украины обратилось в компетентные органы РФ по визиту Денисовой к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья и жизнь этих украинцев находится под угрозой.

Украинские дипломаты в Российской Федерации обратились в компетентные органы этой страны с просьбой предоставить разрешения на посещение уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой незаконно заключенных граждан Украины Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Посольство Украины в РФ обратилось в Федеральную службу безопасности РФ, Федеральную службу исполнения наказаний РФ и к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой предоставить мне возможность первоочередного визита к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху и Александру Кольченко", - написала она.

Омбудсмен добавила, что состояние здоровья и жизнь в целом этих украинцев находится под угрозой.

"Поэтому украинская сторона напомнила упомянутым службам о выполнении статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и РФ в части, касающейся своевременного уведомления украинских консульских должностных лиц о задержании, аресте или любом другом ограничении свободы граждан Украины, а также реализации права любого консульского должностного лица на посещение гражданина государства, которое представляет", - заявила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

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13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась прежде всего посетить в колонии на Ямале Сенцова, который голодает с 14 мая. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову с «личной инициативой», а ее визит не был согласован.

16 июня Денисову не пустили к незаконно осужденному в России украинцу Николаю Карпюку, который содержится в тюрьме во Владимире. 18 июня Денисовой не разрешили свидание с незаконно осужденным журналистом Романом Сущенко.

19 июня утром Денисова сообщила, что РФ опять не дает согласие на посещение Сенцова и других украинских политзаключенных несмотря на договоренности. В тот же день состоялась встреча Денисовой и Москальковой, по результатам которой украинский уполномоченный отметила, что Россия саботирует договоренности Порошенко и Путина.

20 июня украинский омбудсмен направила письмо председателю региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных: Сенцова, Кольченко, Балуха, Клыха и Шумкова.

21 июня президент Украины Петр Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников и допустить Денисову к Сенцову и другим заключенным украинцам.

25 июня Денисовой отказали в общении с Сенцовым с помощью видеосвязи.