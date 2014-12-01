В Раде предлагают отменить закон о всеукраинском референдуме

Представители "Народного фронта" и "Батькивщины" также зарегистрировали в ВР проект закона о признании утратившим действие Закона "О всеукраинском референдуме" (№1133-1).

Тексты законопроектов размещены на сайте парламента.

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Законопроектом представителей "БПП" предлагается Кабинету министров на протяжении трех месяцев со дня опубликования закона, в случае его принятия, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Конституцией Украины и данным законом; обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с Конституцией Украины и данным законом.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, Центральная избирательная комиссия в месячный срок со дня официального обнародования закона должна привести свои акты в соответствие с ним.

Как отмечается в объяснительной записке, Закон "О всеукраинском референдуме", принятом Верховной Радой 6 ноября 2012 года, был опубликован и вступил в силу 28 ноября 2012 года. Его цель - урегулировать порядок осуществления гражданами Украины конституционного права на участие в управлении государственными делами через такую форму непосредственной демократии как референдум.

"Данный закон должен был бы стать эталоном демократичности и образцом обеспечения надлежащих процедур осуществления власти единственным ее источником – украинским народом. Однако целый ряд положений закона не только не отвечают требованиям Конституции Украины, но и организационно делают невозможным осуществление народовластия", - говорится в объяснительной записке.

Отмечается, что на неконституционность отдельных норм действующей редакции закона относительно порядка инициации, подготовки и организации всеукраинского референдума неоднократно обращалось внимание профессиональными подразделениями Верховной Рады, другими органами государственной власти, научными работниками, представителями экспертных учреждений и организаций.

"Правовые механизмы реализации народного волеизъявления, заложенные в тексте закона, противоречат общим принципам права и основным принципам функционирования демократического общества. Ряд его норм противоречит Конституции Украины и объективно могут быть угрозой для сохранения и гарантирования конституционного строя Украины. Например, предложен механизм внесения изменений в Конституцию Украины или принятия новой Конституции Украины на всеукраинском референдуме", - отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, законом не предусмотрено надлежащих правовых и организационных инструментов обеспечения свободного волеизъявления граждан и не учтены общепринятые стандарты в этой сфере. В частности, неоднократно негативно оценивались: правовая неопределенность и неоправданно широкий предмет всеукраинского референдума; отсутствие надлежащего порядка формирования и организации работы комиссий референдума как независимых и беспристрастных органов администрирования; невозможность участия политических партий как полноценных субъектов процесса референдума; не обосновано повышение роли органов государственной власти в процессе референдума; отсутствует эффективный механизм наблюдения за ходом процесса референдума; непрозрачность и неконтролируемость источников финансирования агитации на всеукраинском референдуме, необеспечение открытости такой агитации и ряд других положений. Кроме этого, эксперты заявляли о ряде технико-юридических ошибок и неточностей в тексте закона.

Действие закона в действующей редакции может иметь крайне негативные последствия для функционирования институтов демократического общества в Украине и для конституционного строя в целом, отмечается в объяснительной записке.

Справка УНИАН. Закон "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада приняла 6 ноября 2012 года. Законом предусмотрено, что предметом референдума могут быть вопросы: об одобрении новой редакции Конституции Украины, о внесении изменений в Конституцию Украины, об отмене, утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона или внесения изменений в действующий закон (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, в отношении которых референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум). Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

По мнению экспертов, принятый законом порядок принятия новой Конституции и порядок внесения изменений в Основной Закон не отвечает конституционным положениям.

В июне 2013 года Венецианская комиссия оценила закон о всеукраинском референдуме на запрос председателя Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреса Геркеля. ВК установила, что разрешение выносить на референдум вопрос внесения изменений в Конституцию или новую Конституцию может нарушить конституционную стабильность и законность в Украине. Кроме того, комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не полностью отвечает международным стандартам относительно вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе. Также Венецианская комиссия отметила ряд технических проблем в законе о всеукраинском референдуме.