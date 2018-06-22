В Киеве поддержали наименование сквера возле посольства РФ в честь оппозиционера Немцова

"Против" не проголосовал никто из членов комиссии КГГА.

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование сквера возле российского посольства в честь Бориса Немцова.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает ТСН.

Сейчас сквер остается безымянным. Результаты общественных слушаний - почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против". Среди членов комиссии никто не проголосовал "против" :15 "за" и 2 "воздержались".

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Следовательно, в соответствии с процедурой, городскому голове рекомендовали внести соответствующее представление в Киевсовет.

"Дальше решение за депутатами", – сказал Резников.

Отметим, Борис Немцов – известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину.