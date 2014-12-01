БПП определил список кандидатов на должности в Кабмине: 3 из 7 министров являются иностранцами - СМИ

Блок Петра Порошенко определил список своих кандидатов на министерские должности. Только что этих кандидатов предложили на заседании фракции. Об этом сообщает Hromadske.TV со ссылкой на источник в БПП.

В списке трое кандидатов, которые не являются гражданами Украины.

Министерство топлива и энергетики - Владимир Демчишин;

министерство здравоохранения Александр Квиташвили (бывший министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии);

Читайте такжеСпециалистов для работы в новом Кабмине искали в Канаде, США и Британии

минэкономики - Айварас Абрамовичус (уроженец Вильнюса, партнер шведской инвестиционной компании East Capital);

минфин - Наталья Яресько (американка с украинскими корнями, соучредитель компании Horizon Capital);

минобразования - Сергей Квит;

первый вице-премьер - Геннадий Зубко;

министерство соцполитики - Павел Розенко.