БПП определил список кандидатов на должности в Кабмине: 3 из 7 министров являются иностранцами - СМИ
В списке трое кандидатов, которые не являются гражданами Украины.
Блок Петра Порошенко определил список своих кандидатов на министерские должности. Только что этих кандидатов предложили на заседании фракции. Об этом сообщает Hromadske.TV со ссылкой на источник в БПП.
В списке трое кандидатов, которые не являются гражданами Украины.
Министерство топлива и энергетики - Владимир Демчишин;
министерство здравоохранения Александр Квиташвили (бывший министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии);
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минэкономики - Айварас Абрамовичус (уроженец Вильнюса, партнер шведской инвестиционной компании East Capital);
минфин - Наталья Яресько (американка с украинскими корнями, соучредитель компании Horizon Capital);
минобразования - Сергей Квит;
первый вице-премьер - Геннадий Зубко;
министерство соцполитики - Павел Розенко.