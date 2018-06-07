Неделя в цифрах

3 судей, которые в 2013 году выносили решения по иску КГГА о запрете проведения мирных собраний с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года на Майдане независимости, Европейской площади, улицах Банковая, Грушевского, Богомольца, подают жалобу на решение об их люстрации в судах. Так, судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин, судьи Киевского апелляционного административного суда Игорь Личевецкий и Владимир Мельничук обжалуют решение Временной специальной следственной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции, которая признала вынесенные ими решения о запрете акций протеста нарушением присяги судьи.

4 гривны – максимальная цена на проезд в Киевском метрополитене, которая рассматривается городскими властями в теме установления нового тарифа. В КГГА сообщают, что этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение в ближайшее время. В то же время, стоимость проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере вырастет до 3 гривен.

6 фракций и 2 депутатские группы были созданы в Верховной Раде 8-го созыва. При этом пять фракций создали коалицию, которую назвали «Европейская Украина». В нее вошло 302 парламентария.

14 тонн золота из золотовалютных резервов Украина потратила в сентябре 2014 года, по данным МВФ. При этом, по информации Фонда, на конец октября золотовалютные резервы Украины составляют 26 тонн золота.

30 новых экспертов из ЕС после Нового года присоединятся к 40 своим коллегам, которые сегодня уже работают в консультативной миссии в МВД Украины над реформированием правоохранительных органов. Каждый из консультантов работает на добровольной основе и имеет опыт работы на высших должностях в правительствах своих стран.

69,9 доллара за баррель, впервые с мая 2010 года, составила цена марки Brent, которая упала на 3,7 %. 27 ноября ОПЕК на сессии в Вене приняла решение сохранить нынешнюю квоту на добычу нефти в 30 миллионов баррелей в день. В результате, цена нефтяной корзины ОПЕК в тот же день снизилась на 3,93% - до 70,80 доллара за баррель.

70% необходимых закупок лекарств проведено Министерством здравоохранения Украины. На 28 общегосударственных программ было выделено 2 200 000 000 грн.

83 российским журналистамСБУ запретила въезд в страну за время агрессии России против Украины. В частности, 10 из них принудительно возвращены, 73 – не были допущены на территорию Украины.

110 врачей оказывают медицинскую помощь в зоне проведения антитеррористической операции.

155 детей-сирот и детей-инвалидов остаются в детских учреждениях в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. В Минсоцполитики сообщают, что заявления российских благодетелей о судьбе украинских детей из зоны АТО часто не отвечают действительности и что детей-сирот в Россию из Донбасс никто не вывозил.

160 жалоб против Украины и России рассматриваются в Европейском суде по правам человека. При этом, более 140 заявлений в Суд от частных лиц связаны с событиями на востоке Украины. Большинство из них поданы одновременно против Украины и России и содержат жалобы относительно различных форм недостойного обращения с людьми и незаконного лишения свободы.

240 человек, причастных к террористической деятельности, были задержаны в зоне АТО за последний месяц, сообщают в СБУ.

301 наблюдатель из 39 государств-участниц ОБСЕ работают в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, 142 из них присутствуют в Донецкой и Луганской областях.

359 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале, проголосовали за назначение спикером Верховной Рады Владимира Гройсмана. 341 депутат из 390, зарегистрированных в сессионном зале, поддержали кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьера.

390 сотрудников спецподразделения «Беркут» из Киева, Сум, Полтавы и Черкасс принимали участие в «зачистке» студенческого Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. По данным ГПУ, непосредственно применяли силу против студентов 20-30 из них.

404 заявки из 18 стран поступили в конкурсную комиссию по созданию памятника героям «Небесной сотни».

409,3 кмукраинско-российской границы, которые проходят полностью по территории Донецкой и частично Луганской областей, не контролируются Государственной пограничной службой Украины.

1915 проектов законов, из которых 371 были приняты в целом как законы, были рассмотрены за два года Верховной Радой 7-го созыва.

2 500 участников АТО уже получили статус участников боевых действий, сообщают в СНБО. В то же время, ранее в Минсоцполитики подсчитали, что на получение такого статуса может претендовать до 6 тысяч человек.

3 412 раз позиции сил антитеррористической операции обстреливались боевиками с момента объявления временного прекращения огня.

4 356 человек, включая 298 жертв катастрофы Боинга, были убиты на востоке Украины. Также, по данным ООН, насчитывается 10 016 раненых. В то же время, в СНБО отмечают, что, на сегодняшний день, без вести пропавшими считаются более 700 человек (вместе с военнослужащими).

7 000 человек стали жертвами лихорадки Эбола. По данным ВОЗ, большинство погибших были жителями Западной Африки. Кроме этого, в организации сообщают о более 16 тысячах человек, заразившихся лихорадкой.

12 061 заявление на получение земельных участков подали участники антитеррористической операции на востоке Украины. По данным Государственного агентства земельных ресурсов Украины, по этим заявкам уже 5 113 разрешений на разработку проектов землеустройства.

25 000 боевиков и до 10 000 профессиональных российских военных одновременно задействованы на востоке Украины на временно оккупированных территориях в зоне проведения антитеррористической операции.

28 тысяч государственных чиновников были уволены нынешним правительством. По словам премьера Арсения Яценюка, финансирование на содержание власти было сокращено на 10%.

498 762 человека, в том числе, 123 954 ребенка, 104 606 инвалидов и лиц преклонного возраста переселились из района проведения АТО в другие регионы Украины, сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины. В то же время, в ООН сообщают, что в зоне боевых действий на востоке Украины остаются около 5 200 000 человек.

109 400 000 гривен было потрачено партией «Батькивщина» в ходе избирательной кампании на внеочередных парламентских выборах. Наименьший избирательный фонд был у партии «Самопомощь» - 27 400 000 гривен.

2 200 000 000 гривен составляет в Украине задолженность по заработной плате. По информации Государственной службы статистики, с начала года задолженность увеличилась на 193%. Долги экономически активных предприятий составляют 77% всего объема задолженности, долги компаний-банкротов – 21,1%. Наибольшие долги по зарплате накоплены в Донецкой (944 млн грн), Киевской (124,6 млн грн) и Харьковской (118,6 млн грн) областях, наименьший объем задолженности – в Черновицкой области (4 млн грн) и в Закарпатской области (4 млн грн).

70 000 000 000 гривен составил объем махинаций с платежами по налогу на добавленную стоимость в 2013 году. В Государственной фискальной службе подсчитали, что, таким образом, из кармана каждого украинца мошенники «вытянули» более 1500 грн.

168 026 000 000 гривенубытка до налогообложения получили предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в январе-сентябре 2014 года. За аналогичный период прошлого года было получено 24 106 000 000 грн прибыли, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Маргарита Андреева