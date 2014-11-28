Более 700 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"У нас на сегодняшний день без вести пропавшими считаются более 700 человек вместе с военнослужащими. Уверяю, проводятся все действия, чтобы разыскать и вернуть наших ребят. Но мы сталкиваемся с таким неприятным моментом, как нежелание той стороны (речь идет о боевиках - УНИАН) выполнять договоренности", - сказал Лысенко.

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Ранее сообщалось, что только в течение октября на территории Луганской области пропали 62 человека. Среди них 36 бесследно исчезли на временно оккупированной территории, их данные переданы в международную наблюдательную миссию ОБСЕ.