«Батькивщина» потратила на выборы более 100 млн гривень, а БПП – более 95 млн – ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в анализе окончательных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политических партий, утвержденных постановлением ЦИК.

В частности, избирательный фонд "Батькивщины" составил 109,4 миллионов гривень, из которых 107,4 миллиона составляют добровольные взносы физических лиц. Согласно отчету, за период с 24 сентября по 29 октября партия потратила 96,3 млн грн на оплату эфирного времени на телевидении, 3,1 млн грн - на радио, 3,3 млн грн - на изготовление плакатов, листовок и других печатных агитационных материалов.

На втором месте по размеру избирательного фонда - партия «Оппозиционный блок», который потратил на предвыборную кампанию 106,4 миллиона гривень, из них 12,9 миллионов - добровольные взносы. В частности, более 100 миллионов партия потратила на использование СМИ, в том числе на оплату эфирного времени на телевидении - 93,2 млн грн, 5,6 млн грн - на радио, 1,3 млн грн - на публикации агитационных материалов в печатных СМИ.

Избирательный фонд "Блока Петра Порошенко" составил 97,4 миллионов гривень, это исключительно собственные средства партии, говорится в отчете. В частности, расходы на использование СМИ: оплата эфирного времени на ТВ - 81,2 млн грн, на радио - 5,0 млн грн, на изготовление плакатов, листовок и других печатных агитационных материалов - 1,9 млн грн.

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В свою очередь, избирательный фонд "Народного фронта" составил 93,6 млн грн, из которых добровольные взносы составили 1,3 млн грн. Согласно отчету, 76 млн грн партия потратила на рекламу на ТВ и радио, в частности, на оплату эфирного времени на телевидении - 71,7 млн грн, на радио - 4,3 млн грн, на размещение агитматериалов в печатных СМИ - 15,5 тысяч гривень.

Избирательный фонд "Радикальной партии" составил 73,3 миллиона гривень, 3,4 миллиона из которых составили добровольные взносы физических лиц. Из них - на оплату эфирного времени на телевидении было потрачено 67,4 млн грн, более 5 млн грн - на радио, публикации агитационных материалов в печатных СМИ - 31,3 тыс., изготовление плакатов, листовок и других печатных агитационных материалов - 0,4 млн грн.

Избирательный фонд Объединения «Самопомич» составил 27,4 млн грн, 3,6 млн грн из которых - добровольные взносы. С 29 сентября по 24 октября партия потратила на оплату эфирного времени на телевидении 22,9 млн грн, на радио - 2,0 млн грн, публикации агитационных материалов в печатных средствах массовой информации - 514,1 тыс. грн, изготовление листовок, плакатов и других печатных агитационных материалов - 0,7 млн грн.