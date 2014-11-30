Общее число внутренне перемещенных лиц в Украине составляет более 498,3 тыс. человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

По данным штаба, за сутки 29 ноября было перемещено 5 тыс. 274 человека.

Общее число граждан Украины, которые переселены из Автономной Республики Крым и города Севастополь в другие регионы, составляет 19 тыс. 585 человек, в том числе 5 тыс. 440 детей, 1 тыс. 411 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 65 человек.

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 478 тыс. 762 человека, в том числе 123 тыс. 954 ребенка, 104 тыс. 606 инвалидов и лиц преклонного возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой (74 тыс. 74 человека) и Луганской (30 тыс. 120 человек) областей. За сутки – 5 тыс. 209 человек.

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Как сообщал УНИАН, по данным отчета Офиса ООН по координации гуманитарных усилий, количество внутренне перемещенных лиц в Украине специалисты организации оценивают в 490 тыс. 46 человек, еще 545 тыс. 613 нашли пристанище в соседних странах.

В зоне боевых действий на востоке Украины остаются около 5 млн 200 тыс. человек, считают в офисе ООН.

По состоянию на 25 ноября, по данным ООН, в результате конфликта на востоке Украины погибли 4 тыс. 356 человек, еще 10 тыс. 16 были ранены.