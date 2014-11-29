Число жертв лихорадки Эбола достигло 7000 - ВОЗ

По последним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), число жертв лихорадки Эбола достигло 7000 человек, большинство погибших были жителями Западной Африки, передает BBC.

В прошлую среду ВОЗ сообщала примерно о 6000 погибших от Эболы.

По данным организации, на сегодняшний день более 16 тысяч человек по всему миру заразились лихорадкой. Большинство заболевших - в Либерии.

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Эксперты отмечают, что последние опубликованные данные не обязательно сигнализируют о новой вспышке заболеваемости, так как некоторые данные могли быть устаревшими.

Накануне власти Либерии сообщили, что поставили перед собой цель добиться нулевого показателя заболеваемости в ближайшие два года.