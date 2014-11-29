Число жертв лихорадки Эбола достигло 7000 - ВОЗ
По данным организации, на сегодняшний день более 16 тысяч человек по всему миру заразились лихорадкой.
По последним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), число жертв лихорадки Эбола достигло 7000 человек, большинство погибших были жителями Западной Африки, передает BBC.
В прошлую среду ВОЗ сообщала примерно о 6000 погибших от Эболы.
По данным организации, на сегодняшний день более 16 тысяч человек по всему миру заразились лихорадкой. Большинство заболевших - в Либерии.
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Эксперты отмечают, что последние опубликованные данные не обязательно сигнализируют о новой вспышке заболеваемости, так как некоторые данные могли быть устаревшими.
Накануне власти Либерии сообщили, что поставили перед собой цель добиться нулевого показателя заболеваемости в ближайшие два года.