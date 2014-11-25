Миссия ОБСЕ в Украине насчитывает 301 наблюдателя – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил на брифинге в Киеве.

142 наблюдателя присутствуют в Донецкой и Луганской областях, из них 11 - граждане РФ и США, 14 представляют Великобританию. Всего в составе миссии, которая насчитывает 336 человек, работают 30 граждан США, 22 гражданина Великобритании, 19 граждан России, 17 граждан Германии и 12 граждан Швеции.

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Ранее сообщалось, что страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняли консенсусное решение о продлении до 23 декабря работы Специальной мониторинговой миссии наблюдателей на границе Украины и России. Планируется, что расходы на содержание миссии на время согласованного мандата составят около 150 тыс. евро.