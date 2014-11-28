Украина не контролирует 410 км своей границы с Россией

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, передает "ОстроВ".

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"Мы на сегодняшний день не контролируем 409,3 км украинско-российской границы, которые проходят полностью по территории Донецкой и частично Луганской областей", - сказал Виктор Назаренко.