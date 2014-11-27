Турчинов подвел итоги работы старой Рады: 1915 проектов, 371 закон

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины седьмого созыва Александр Турчинов во время выступления на первом пленарном заседании Верховной Рады Украины восьмого созыва, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Турчинов выделил «особенно знаковые» законы. «В частности, это пакет законопроектов, принятых в связи с необходимостью защиты государства от российского вторжения. Прежде всего, парламент оперативно внес изменения в Государственный бюджет на текущий год, значительно увеличив финансирование на оборону государства, принял пакет законов, которые обеспечивали работу правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины. В частности, Закон Украины "О Национальную гвардию Украины", а также ряд законов, которые урегулировали вопросы социальной защиты участников АТО и их семей», - сказал он.

Читайте такжеКабмин сложил полномочия перед новоизбранной РадойТакже Турчинов отметил приняты законы относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно реформирования государственной антикоррупционной политики, реформы высшего образования, защиты прав инвалидов, статуса ветеранов войны и т.д.

Также был принят пакет антикризисных законов, которые позволили правительству не допустить дефолта в Украине. Был принят закон об осуществлении государственных закупок, а также законы, обеспечивающие переход Украины к европейским стандартам.

Турчинов отметил также принятый в апреле 2014 года Закон «Об общественном телевидении и радиовещании», что открывает новые возможности к демократизации украинского общества, принятия которого украинская общественность требовала на протяжении 10 лет. Кроме того, он напомнил о пакете законов, обеспечивающих борьбу с коррупцией, а также законах Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине» и "Об очищении власти", определяющих процесс люстрации чиновников, работников силовых структур, которые способствовали узурпации власти, подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины или нарушению прав и свобод человека. Наконец, парламент седьмого созыва принял европейский закон о прокуратуре, принятие которого было обязательством Украины перед Советом Европы с 1995 года, сказал Турчинов.

«Стратегическим и решающим для страны стала синхронная с Европейским парламентом ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 16 сентября 2014 года... Наше государство должно стать равным среди свободных демократических стран Европы, чтобы вместе развиваться в общем европейском доме», - подчеркнул председатель ВР 7-го созыва.