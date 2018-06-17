Порошенко не дождались: кто из чиновников рискнул прийти на "Марш равенства" (фото)

Народные депутаты Сергей Лещенко и Светлана Залищук приняли участие в "Марше равенства".

Призывы Европарламента к президенту Петру Порошенко, Кабмину и Раде присоединиться к "Маршу равенства" не помогли: за крайне редким исключением украинских чиновников на акции замечено не было.

Об этом сообщает Главред.

Народные депутаты Сергей Лещенко и Светлана Залищук приняли участие в "Марше равенства". Фотографии с народными депутатами опубликовала журналист Ирина Ромалийская. На одной из фотографий Сергей Лещенко позирует по среди улицы, держа в руках ЛГБТ-флаг.

На марше также был замечен Юрий Дидовец, депутат Киевсовета.

Зато на "Марш равенства" пришли представители Европарламента и иностранных государств. Так, присоединились к сторонникам акции евродепутат от Германии Ребека Хармс и министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот, пишет "Фокус". Пришел на марш и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьон.

Кроме того, как сообщает корреспондент УНИАН, на марш пришли чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, заместитель главы миссии Посольства США в Украине Джордж Кент, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель и др.

Также акцию посетили несколько групп представителей иностранных посольств. В частности, сотрудники посольств США, Канады и Швеции.

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"Сегодня в составе Марша равенства пройдусь по Киеву в манифестации против дискриминации, а также в праздновании наглядности и продвижения реформ в Украине", – анонсировал свое участие посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьон в Twitter.

Так же на Марш равенства пришла и певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся "Маршаравенства", в котором, по разным оценкам, приняли участие от трех до шести тысяч человек.