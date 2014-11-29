Ягланд: Территориальная целостность Украины должна быть защищена

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд в Москве, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Радио Свобода.

"Относительно кризиса в Украине, то я на самом деле не приехал сюда обсуждать ее подробно, но, конечно, важно сказать что-то об этом. Думаю, что позиция Европейского Совета является четкой, что территориальная целостность Украины должна быть защищена. Прошло 25 лет со времени падения Берлинской стены, поэтому это не является хорошим временем для строительства новой стены в Европе. Повторяю, мы должны этого избежать", - отметил Ягланд.

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что украинская власть должна установить связи с сепаратистами на Донбассе.

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19 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев не будет вести переговоров с сепаратистами на Донбассе.

5 сентября в Минске контактная группа подписала протокол об урегулировании на востоке Украины, первый пункт которого предусматривал немедленное прекращение огня. 19 сентября был подписан меморандум о реализации этого пункта протокола от 5 сентября, который предусматривает запрет на применение всех видов оружия и наступательных действий. Однако минские договоренности неоднократно нарушались.