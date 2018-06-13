Третьяков требует у Гройсмана определиться с кандидатурой министра ветеранов

По словам Третьякова, одной из первых задач нового министерства должно стать создание Единого реестра ветеранов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман должен в ближайшие дни подать кандидатуру министра по делам ветеранов на рассмотрение Верховной Рады, чтобы процесс создания министерства перешел из подготовительной в юридическую плоскость.

Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков на встрече с координатором по вопросам помощи посольства США в Украине Памелой Тремонт.

«Сейчас мы в ожидании представления премьер-министром кандидатуры будущего министра ветеранов. Политическая воля и президента, и парламента для создания Министерства ветеранов есть, ждем юридической воли премьер-министра», - отметил он.

По словам Третьякова, одной из первых задач нового министерства должно стать создание Единого реестра ветеранов.

«Это ключевой инструмент, который должен повысить уровень социальной защиты ветеранов и обеспечить реализацию их прав, льгот и гарантий. Речь идет об обеспечении жильем, земельными участками, санаторно-курортным лечением, о социальной и профессиональной адаптации. Этот реестр должен быть создан, чтобы существовала прозрачность и понятность любого решения и действия касательно ветерана», - подчеркнул народный депутат.

Третьяков поблагодарил представительницу посольства США за внимание к проблемам украинских ветеранов, а также за предложение предоставить украинской стороне техническую помощь, и предложил сотрудничество в создании Единого реестра ветеранов.