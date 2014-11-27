Гройсман попросил Вилкула уйти из президиума ВР: Саша, президиум завершил работу (видео)
17:57, 27 ноября 2014Политика
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Во время заседания ВР депутат от Оппозиционного Блока Александр Вилкул перепутал свое место и сел рядом с новоизбранным спикером Владимиром Гройсманом.
Гройсман попросил Вилкула уйти из президиума / УНИАН
Об этом пишет "Украинская Правда".
Это произошло по завершении перерыва после того, как Гройсмана избрали спикером.
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Когда Гройсман увидел Вилкула, он сказал: "Саша, Саша, президиум закончил свою работу".
После этого некоторые депутаты начали смеяться и аплодировать.
До избрания спикера Вилкул был в президиуме вместе с другими представителями политических партий, прошедших в ВР.
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