Семья Сенцова опровергла свое обращение к Путину

07:06, 11 июня 2018
Политика
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Олег Сенцов / REUTERS

Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан, передает "Громадське".

"Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили", — сказала она.

"Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила", — заявила Каплан.

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Ранее британское издание The Guardian обнародовало информацию со ссылкой на Каплан о том, что она якобы попросила Путина освободить Олега Сенцова к Чемпионату мира по футболу.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", — такую цитату Каплан приводит издание.

Однако эту новость The Guardian подало под заголовком о том, что семья якобы попросила Путина об освобождении Олега.

По состоянию на 10 июня украинский режиссер-политзаключенный Кремля Олег Сенцов голодает уже 28 дней.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Путин#освобождение#Сенцов