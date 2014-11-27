Кандидатур на должности глав комитетов Рады пока нет – Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман во время брифинга.

“На сегодня есть только перечень комитетов - 27, в том числе их ведение. Эти вопросы будут ставиться на голосование во вторник, как было договорено”, - сказал спикер.

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Он добавил, что сейчас необходимо напряженно поработать, чтобы внести согласованные решения.

“Никаких персоналий не определено, поэтому это требует дополнительных консультаций, быстрых”, - добавил Гройсман.