Парубий рассказал о полномочиях Общественного совета, из-за которых возникло большинство споров (видео)

Парубий подчеркнул, что ключевым решения было то, каким будет влияние Общественного совета международных экспертов.

Больше всего споров из почти 2000 поправок в закон об Антикоррупционном суде возникло из-за полномочий Общественного совета.

Об этом в ток-шоу "Право на власть" рассказал спикер ВР Андрей Парубий.

"Закон об Антикоррупционном суде мы рассматривали две недели. Ключевой была правка о полномочиях Общественного совета международных экспертов. Напомню, в законе предусмотрено создание такого Общественного совета, куда своих экспертов предлагают все международные организации, с которыми Украина имеет соглашения. Например, ЕС, Европейский совет, ОБСЕ, возможно, и Всемирный банк - они подают своих кандидатов (не более 12) и из них Квалификационная комиссия судей избирает 6. И очень важно, чтобы их роль была значимой, потому что доверие к ним и в обществе, и в международном сообществе будет очень высоким", - отметил Парубий.

Читайте такжеВ Венецианской комиссии довольны принятым Радой законом об Антикоррупционном суде

"Ключевым решения было то, каким будет влияние Общественного совета. Дискуссия заключалась в том, что их (членов Общественного совета - ред.) решение должно быть решающим. Итак, суть в том, что каждый кандидат Антикоррупционного суда проходит через Общественный совет международных экспертов, после его решения кандидат проходит проверку в Квалификационной комиссии судей. Но если хотя бы 3 члена Общественного совета имеют определенные опасения или сомнения относительно того или иного кандидата, то его отправляют на высшую панель для рассмотрения окончательного решения. Высшая панель - это совместное заседание Общественного совета международных экспертов и членов Квалификационной комиссии - 6 и 16 членов соответственно. Это для нас дает огромную гарантию того, что любые попытки людей, которые имеют коррупционное прошлое или сомнительную репутацию не попадут в ряды судей Высшего антикоррупционного суда", - пояснил Парубий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла поданный президентом закон о Высший антикоррупционный суд. Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов она совместно с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи Антикоррупционного суда.